“Elisoccorso un valore aggiunto per l’aeroporto di Foligno” - Tuttoggi.info

Inaugurato l'elisoccorso umbro, il commento della presidente del Consorzio Aeroporto Foligno Natalie Mostarda

“Un traguardo unico, storico e anche una grande emozione, vedere oggi il servizio di elisoccorso regionale con il suo presidio sanitario all’interno dell’aeroporto. Avere la possibilità di operare con maggiore rapidità per salvare vite umane anche nelle situazioni più complesse, è un onore per tutti noi che a vario titolo operiamo nella struttura”. Il commento è della presidente del Consorzio Aeroporto Foligno Natalie Mostarda.

“Presso l’aeroporto Franceschi si svolgono attività di volo, attività manutentive per aeromobili e di promozione, diffusione della cultura e del turismo aeronautico – spiega la presidente Mostarda – Poter ospitare la base dell’elisoccorso è un valore aggiunto per la struttura che si pone come punto di riferimento regionale per il servizio di emergenza urgenza. Da regolamento di scalo dell’Aeroporto, il sevizio antincendio aeroportuale è svolto dal Consorzio che garantisce un presidio di sicurezza e opera nel rispetto del regolamento Enac. L’elisoccorso aggiunge e integra non solo risorse tecniche, ma anche personale abilitato di alta professionalità che sarà disponibile in supporto alle attività aeroportuali, garantendo la possibilità di future collaborazioni con gli utenti aeroportuali e prospettive di sviluppo per lo scalo folignate.

Rivolgo un sentito ringraziamento al sindaco di Foligno Stefano Zuccarini per la determinazione con la quale ha ottenuto questo importante risultato. Grazie anche all’eccellente lavoro svolto dalla presidente Tesei, dai consiglieri regionali della Lega, dall’assessore Coletto, dal direttore generale alla sanità e dal direttore dell’azienda ospedaliera di Perugia, per aver realizzato un’impresa unica e aver scelto come base l’aeroporto Franceschi di Foligno, motivo di orgoglio per chi lo gestisce, ma anche opportunità di sviluppo per il territorio. Ringrazio la dott.ssa Ceccarelli, della direzione territoriale regioni centro Italia Enac, per la costante disponibilità ed efficienza di gestione, i miei soci, il Presidente Oma Umberto Tonti, il presidente Aeroclub Foligno Lucio Reato e il comandante Mario Belloni, tutti loro garanti di esperienza e competenza nel mondo aeronautico”.



Luogo: Foligno