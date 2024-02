L'Elisoccorso in Umbria finalmente realtà, martedì l'inaugurazione - Tuttoggi.info

Martedì 27 febbraio all’aeroporto di Foligno taglio del nastro per un servizio che coprirà tutta la regione e potrà contare su circa 400 voli annui

Finalmente ci siamo. L’elisoccorso della Regione Umbria sarà ufficialmente inaugurato martedì 27 febbraio, alle ore 10,30, all’aeroporto di Foligno, sede da dove partiranno i voli per i vari interventi.

Interverranno la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, l’assessore regionale alla Salute Luca Coletto, il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, Silvia Ceccarelli per la Direzione territoriale Regioni Centro Italia di Enac, il direttore dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Giuseppe De Filippis e il direttore Salute e Welfare della Regione Umbria Massimo D’Angelo.

L’arcivescovo di Foligno Domenico Sorrentino, alle ore 11, benedirà l’elicottero e l’equipaggio dell’elisoccorso, che per ogni singolo intervento sarà composto da due piloti (che fanno parte di Avincis Aviation Spa, operatore economico aggiudicatosi la gara) e il personale di soccorso – un medico, un infermiere e un tecnico – a carico del Sistema Sanitario regionale.

Con un elisoccorso totalmente indipendente dalle Marche – fino allo scorso anno l’Umbria condivideva il servizio con la regione confinante – ora il Cuore Verde d’Italia potrà contare addirittura su circa 400 voli annuali e una rapidità di azione maggiore, soprattutto in situazioni di maltempo, partendo dalla sede strategica e “centrale” di Foligno. Prossimo passo sarà quello di aumentare il numero di piazzole per l’atterraggio nel volo notturno, così da far diventare il progetto h24 (inizialmente sarà operativo solo 12).