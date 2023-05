Elezioni Terni, ecco quando arriva Elly Schlein | Poi Bonaccini, Mussolini, Tajani e Conte - Tuttoggi.info

Elezioni Terni, sfilata di big nella città dell'acciaio per la campagna elettorale. Partiti all'opera per convincere gli indecisi

Continua la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative del prossimo 14-15 maggio e i partiti chiamano a raccolta i propri elettori con i big. A Terni sono attesi, tra gli altri, Elly Schlein per il Pd, Antonio Tajani e Alessandra Mussolini per FI e Giuseppe Conte per il M5S.

Elly Schlein e Bonaccini per il Pd

Nella sera di domani 2 maggio, il Pd ospiterà all’Hotel Michelangelo, Stefano Bonaccini che sosterrà la candidatura di José Kenny nel dibattito pubblico sui problemi della sanità. Elly Schlein, salvo cambiamenti dell’ultima ora, sarà invece a piazza della Repubblica martedì 9 maggio alle ore 18.00.

Giuseppe Conte per il M5S

Giovedì 4 maggio, Giuseppe Conte, ex presidente del consiglio, sarà in largo Elia Rossi Passavanti alle 18.30 a sostegno della candidatura del candidato sindaco del M5S, Claudio Fiorelli.

Antonio Tajani e Alessandra Mussolini per FI

Forza Italia punta invece su Antonio Tajani e Alessandra Mussolini: martedì 2 maggio, alle ore 18.00, in occasione della convention di Forza Italia, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e Ministro degli esteri, interverrà a sostegno della candidatura di Orlando Masselli. Alessandra Mussolini, invece, ha organizzato un evento privato in un locale ternano.

Carlo Fidanza per FdI

Il capodelegazione di Fratelli d’Italia al parlamento europeo, Carlo Fidanza, incontrerà i cittadini il 4 maggio alle 18.30 nel comitato elettorale di FdI nella Galleria del Corso per parlare di Italia ed Europa.

Federico Pizzarotti per Paolo Cianfoni

Venerdì 5 maggio, alle ore 20.30, a Rendez-Vous il presidente di +Europa, Federico Pizzarotti, incontrerà i cittadini per sostenere la candidatura di Paolo Cianfoni.

Matteo Richetti per Azione

Venerdì 5 maggio, alle 11.30, nel comitato elettorale di via Roma, Matteo Richetti, capogruppo alla Camera di Azione, interverrà a sostegno di Michele Pennoni e Donatella Virili.