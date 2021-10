Elezioni Spoleto, per i risultati Sala Stampa del Comune aperta il 4 ottobre - Tuttoggi

Tutte le informazioni necessarie in occasione del voto di domenica 3 e lunedì 4 ottobre per eleggere il Sindaco ed i consiglieri comunali.

Da oggi, domenica 3 e domani lunedì 4 ottobre si terranno le elezioni amministrative per eleggere il sindaco ed i consiglieri comunali del Comune di Spoleto.

Sono 30.430 gli spoletini chiamati alle urne (14.709 maschi e 15.721 femmine), di cui 219 cittadini nati in altri Stati dell’Unione Europea e residenti a Spoleto (70 maschi e 149 femmine).

Nella giornata di domenica 3 ottobre si vota dalle 7.00 alle 23.00, mentre lunedì 4 le urne saranno aperte dalle 7.00 alle 15.00.

Nella sezione “Elezioni amministrative 2021” nel sito del Comune di Spoleto, sono disponibili tutte le informazioni utili ed i modelli per richiedere il duplicato della tessera elettorale in caso di smarrimento e di esaurimento degli spazi oppure il voto domiciliare (presenti anche i riferimenti per il voto ai cittadini appartenenti agli altri Stati dell’Unione Europea).

Nella stessa sezione è scaricabile l’elenco dei 42 seggi elettorali e sono consultabili i programmi dei candidati alla carica di Sindaco e le liste dei candidati al Consiglio comunale.

Per garantire l’immediato rilascio delle tessere elettorali e tutti gli altri adempimenti connessi alle elezioni amministrative, lo Sportello del Cittadino sarà aperto dalle ore 8.30 alle 18.00 sabato 2 ottobre 2021, mentre domenica 3 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 4 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

Il Comune di Spoleto aprirà la Sala Stampa a palazzo Comunale a partire dalle ore 15.00 di lunedì 4 ottobre. Nella sala dello Spagna (capienza massima 20 persone) e nella sala del Consiglio comunale (30) sarà possibile seguire l’aggiornamento dei risultati, comunque consultabili anche dalla homepage del sito istituzionale dell’Ente (www.comune.spoleto.pg.it). Per l’ingresso a palazzo Comunale sarà necessario il controllo della temperatura e dovrà essere compilata un’autodichiarazione, i cui modelli saranno disponibili all’entrata.

I dati relativi alle affluenze verranno comunicati domenica 3 ottobre alle ore 12.00, alle 19.00 e alle 23.00, mentre l’affluenza definitiva verrà comunicata lunedì 4 ottobre dopo le ore 15.00.

L’eventuale turno di ballottaggio si terrà nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.