Elezioni, sabato apre la sede di Perugia Civica - Tuttoggi.info

Perugia civica, l'inaugurazione della sede in programma il 16 marzo con il candidato sindaco Margherita Scoccia

È tutto pronto per l’apertura della sede elettorale di “Perugia Civica”, lista civica a sostegno di Margherita Scoccia, candidata a sindaco di Perugia per il centrodestra. L’inaugurazione si terrà sabato 16 marzo, alle ore 17.30, in via Settevalli n. 324 (sotto al bowling). Sarà uno spazio di dialogo e partecipazione, aperto a tutti, in vista delle prossime elezioni amministrative che vedono Perugia Civica grande protagonista. All’evento, che si propone anche come occasione d’incontro e condivisione, parteciperà anche Margherita Scoccia. “Perugia Civica – sottolinea Nilo Arcudi, coordinatore regionale di Umbria Civica e leader della lista – intende presentarsi alle prossime elezioni con nuovo slancio, forte della positiva esperienza realizzata negli ultimi anni e consapevole della necessità di un rinnovato impegno, per dare risposte sempre più efficaci ai bisogni dei cittadini e della comunità. Crediamo fortemente nella candidatura a sindaco di Margerita Scoccia, tanto che nel nostro simbolo abbiamo inserito una margherita in suo onore. Un modo per evidenziare la fiducia che riponiamo nei suoi confronti e il contributo che intendiamo dare, a servizio della comunità perugina, per costruire insieme una città sempre più forte e accogliente”.

Luogo: sede, Via Settevalli, 324, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA