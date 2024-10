Elezioni regionali, presentata insieme a Tajani la lista ufficiale di Forza Italia

Insieme al segretario nazionale e vice premier Antonio Tajani – a Perugia per l’evento nazionale Enti locali “La Forza del territorio” – il portavoce nazionale del partito Raffaele Nevi ha presentato, con Fiammetta Modena, segretario provinciale di Perugia, la lista di Forza Italia per le elezioni regionali in Umbria.

Questa la lista ufficiale:

1-Andrea Romizi

2 Roberto Morroni

3-Cecilia Adami

4-Nico Alemanno

5-Caterina Domenichini

6-Andrea Fora

7-Barbara Goracci

8-Angelo La Rocca

9-Piera Lodovichi

10-Gianluigi Maravalle

11-Daniele Marcelli

12Alessio Miliani

13-Elisa Pacioselli

14-Stefano Pastorelli

15-Francesca Peppucci

16-Laura Pernazza

17-Antonino Ruggiano

18-Monica Salciarini

19-Filippo Ugolini

20-Rachele Valcelli