Elezioni politiche, Confagricoltura incontra i candidati a Todi e Città di Castello

Lunedì 12 settembre a Todi in località Pian di Porto (sala Tiberina n. 96, ore 16.45) il primo incontro. Interverranno, per la coalizione di centrosinistra, Anna Ascani (Partito Democratico) e Filippo Gallinella (Impegno Civico). Per il centrodestra, Luca Briziarelli (Lega), Raffaele Nevi (Forza Italia) e Francesco Zaffini (Fratelli d’Italia). In rappresentanza del terzo polo, Donatella Porzi.

Il lunedì successivo, 19 settembre, l’appuntamento è a Città di Castello alla Fattoria Autonoma Tabacchi (via Oberdan n.12, ore 17). Per la coalizione di centrodestra, interverranno: Virginio Caparvi (Lega), Catia Polidori (Forza Italia), Emanuele Prisco (Fratelli d’Italia). Per il centrosinistra: Walter Verini (Partito Democratico), Filippo Gallinella (Impegno Civico). Per il terzo polo, Luciana Bassini.

In entrambi gli incontri i lavori saranno aperti dal presidente di Confagricoltura Umbria, Fabio Rossi.

Sotto i riflettori il rafforzamento delle filiere produttive nazionali e regionali, ma anche temi come ambiente e sviluppo sostenibile, competitività, politiche europee, lavoro e previdenza sociale, fiscalità e credito.