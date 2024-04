Elezioni, Perugia Civica: “Clima aggressivo, solidarietà a Scoccia. Ferdinandi prenda le distanze da facinorosi” - Tuttoggi.info

La lista civica interviene su manifesti strappati e attacchi social verso esponenti e candidati del centrodestra



“Esprimiamo solidarietà a Margherita Scoccia per i manifesti strappati e rappresentiamo grande preoccupazione per il clima aggressivo e diffamatorio che si sta registrando sui social verso rappresentanti del centrodestra e chiediamo a Vittoria Ferdinandi di prendere le distanze dai facinorosi che la sostengono e di ripristinare un dibattito più sereno, magari su temi concreti che riguardano la città e non su becere illazioni”. È la presa di posizione di “Perugia Civica”, lista civica a sostegno di Margherita Scoccia, candidata a sindaco di Perugia per il centrodestra, dopo quanto accaduto negli ultimi giorni nel capoluogo regionale, in vista delle prossime elezioni amministrative.

“Prima – sottolineano da Perugia Civica – le pesanti critiche gratuite della candidata a sindaco di centrosinistra verso esponenti e candidati del centrodestra, poi diversi e gravi attacchi sui social da parte di utenti chiaramente legati a quello stesso ambiente politico, quindi alcuni manifesti elettorali a sostegno di Margherita Scoccia vilmente squarciati. A Perugia si respira un’aria sempre più cupa e aggressiva, che non agevola il giusto e sano dibattito politico e non ha nulla a che fare con la competizione elettorale e con la democrazia. Perugia e i perugini non meritano una politica fatta di odio e violenza, ma un dibattito serio, alto, aperto e corretto. Auspichiamo, quindi, che tutti i partiti e movimenti politici facciano del proprio meglio per esprimere in maniera adeguata idee e progetti per la città. Chiediamo quindi a Vittoria Ferdinandi di prendere formalmente le distanze da certi atteggiamenti e da quanti la sostengono con strumenti diffamatori, vili e aggressivi. Da parte nostra – concludono da Perugia Civica – ribadiamo il nostro impegno per Perugia con i valori e lo stile che da sempre ci contraddistinguono: onestà, rispetto e buona politica, sempre a servizio dei cittadini e della comunità”.