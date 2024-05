Fibrosi Cistica e Alto Chiascio. Una conferenza alla luce della solidarietà e della speranza - Tuttoggi.info

Il convegno, organizzato per celebrare il 30° anniversario della fondazione del Centro Regionale Fibrosi Cistica, situato all’ interno del presidio ospedaliero di Gubbio – Gualdo Tadino e diretto dal Dott. Guido Pennoni, si è tenuto venerdì 10 maggio 2024 presso il Teatro del Centro Don Bosco a Gualdo Tadino. Il convegno ha messo in evidenza l’impegno e la solidarietà nella lotta contro la fibrosi cistica, malattia genetica grave per la quale ad oggi non esiste ancora una cura risolutiva. Moderato da Alfredo Villa del Lions Club Gualdo Tadino, l’evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali, operatori sanitari, e testimonianze di chi vive con questa malattia.

Il vice presidente della regione Umbria, Roberto Moroni, e l’assessore alla sanità, Luca Coletto, hanno espresso gratitudine verso gli operatori sanitari e annunciato lo screening della popolazione umbra per individuare i portatori sani. Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha ricordato con ammirazione e gratitudine il Dott. Vincenzo Pennoni, fondatore del centro di fibrosi cistica regionale, evidenziando il suo contributo nella lotta contro questa malattia.

Angelo Bava, Presidente regionale dell’Associazione Italiana Fibrosi Cistica, ha sottolineato l’importanza del sostegno alle famiglie e l’esperienza positiva presso il centro specialistico di Gualdo Tadino. Le testimonianze delle associazioni presenti hanno evidenziato il ruolo fondamentale nel raccogliere fondi per il centro e il reparto.

I medici presenti hanno ricordato il contributo umano e professionale del Dott. Vincenzo Pennoni e evidenziato i progressi nella cura della fibrosi cistica: un nuovo farmaco che rivoluziona il trattamento, portando ad un aumento significativo dell’aspettativa di vita e stato illustrato dal Dott. Nicola Palladino.

Attraverso la sua commovente testimonianza, Fabiola Pecci ha raccontato la sua esperienza di vita con la fibrosi cistica e l’impatto positivo del nuovo farmaco sul suo futuro. Come presidente dell’associazione “Correre a Perdifiato”, Pecci rappresenta la speranza e la determinazione nella lotta contro la malattia.

Il convegno molto partecipato ha evidenziato la solidarietà e l’impegno nella lotta contro la fibrosi cistica, sottolineando i progressi nella ricerca e il sostegno delle istituzioni e delle associazioni. L’evento ha messo in risalto la speranza per un futuro migliore per chi vive con questa malattia e il ruolo fondamentale della comunità nel fornire supporto e sostegno.