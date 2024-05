Eelzioni, 'giallo' liste escluse ad Arrone e Montefranco | Ricorso al Tar - Tuttoggi.info

Elezioni, liste escluse in Valnerina: "Alternativa per Arrone e Cambiano insieme Montefranco" ricorrono al Tribunale Amministrativo

Arrone e Montefranco sono 2 dei comuni del ternano (in tutto sono 20, ndr) che andranno al voto l’8 e il 9 giugno per le elezioni amministrative 2024 e proprio nei due comuni della Valnerina c’è stata l’esclusione di due liste. Nella giornata di oggi, 13 maggio, è arrivata la notifica ai capilista: si tratta di Tomas Nardini della lista “Alternativa per Arrone” e Antonello Sinibaldi per “Cambiamo insieme Montefranco”. Ad Arrone il sindaco uscente è Fabio Di Gioia, ricandidato con la lista “Arrone Oggi” (Giuseppe Fiocchi, Giulia Mirabelli, Valentina Bartolini, Giampaolo Grechi, Sara Cesani, Roberta Ascani, Riccardo Marini, Emanuele Ciani, Francesco Pileri, Roberto Galeazzi), e, tramite social, ha sportivamente augurato che “la situazione possa essere chiarita e risolta affinché ci possa essere un sano confronto democratico di cui la nostra comunità ha bisogno”. Secondo quanto TO ha potuto apprendere proprio in queste ore il legale che assiste la lista “Alternativa per Arrone” sta valutando l’opportunità di ricorso al Tar. Secondo quanto notificato dalla commissione elettorale l’esclusione è stata causata da “l’inefficacia dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori e dei candidati, in quanto autenticate da un pubblico ufficiale al di fuori della propria competenza territoriale”.

Il caso Montefranco

Per quanto riguarda Motefranco, invece, si tratterebbe di un errore formale rispetto all’indicazione al nominativo del candidato sindaco. Anche in questo caso il sindaco in carica, Rachele Taccalozzi, sarà ricandidata con la lista “Montefranco Domani” (Lorenzo Amici, Ilaria Argenti, Willmer Cardinali, Fabiola Consorti, Paolo Corazzi, Carmela D’Addario, Luciano Francucci, Patrizia Pratofiorito, Giorgia Tazza, Benedetta Trotti). In questo caso non ci sono dubbi sul ricorso al Tar che è in fase di formalizzazione proprio in queste ore. Nei prossimi giorni, secondo appreso da TO, ci sarà una presa di posizione ufficiale della lista “Cambiano insieme Montefranco” che spiegherà quanto accduto.

Liste escluse, partita al Tar e rischio di candidati unici

La partita si giocherà dunque al Tar che dovrà decidere sull’eventuale riammissione delle due liste escluse: il rischio è che gli uscenti Fabio Di Gioia per Arrone e Rachele Taccalozzi possano correre da soli, senza il confronto del voto, qualora il Tribunale Amministrativo dovesse respingere i ricorsi formalizzati dai legali delle liste.