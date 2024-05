Elezioni a Bastia Umbra, 4 candidati a sindaco e 15 liste: tutti i candidati alle comunali - Tuttoggi.info

A sfidarsi per la fascia tricolore a Bastia saranno Paola Lungarotti, Catia Degli Esposti, Erigo Pecci e Matteo Santoni

Bastia Umbra si prepara alle elezioni comunali che vedranno competere 4 candidati a sindaco ed un totale di ben 15 liste. A sfidarsi Paola Lungarotti (centrodestra), Catia Degli Esposti (liste civiche di centrodestra), Erigo Pecci (campo largo del centrosinistra) e Matteo Santoni (Alternativa Popolare)

La sindaca uscente Paola Lungarotti, dopo le frizioni nel centrodestra, punta al secondo mandato. A suo sostegno ci sono 4 liste. Lista Paola Lungarotti sindaco: Francesco Paolo Anelli, Daniela Brunelli, Letizia Caponi, Paola Carinelli, Francesca Centrone, Anna Rita Contini, Luigi Errico, Anna Rita Meliochi Degli Esposti, Gjon Mllugja, Stefania Pilli, Giulio Provvidenza, Moreno Ricci, Alessandro Segolini, Matteo Stangoni, Mauro Timi. Lista Fratelli d’Italia per Paola Lungarotti sindaco: Michael Alunni Bernardini detto “Maicol” detto “Alunni”, Fabiana Argenti, Monica Bruschini, Emanuele Fortebracci, Milena Gabrielli, Mauro Lo Russo, Yari Lupattelli, Katiuscia Malfetta, Valeria Morettini, Pino Petruzzi, Federica Rascelli, Stefano Santoni detto “Stefano”, Andrea Segoloni, Francesca Sforna, Cristian Sotera, Gianluca Trippa. Lista Forza Italia Berlusconi per Paola Lungarotti sindaco: Filiberto Franchi, Gianni Boriosi, Eleonora Capezzali, Fabrizio Cunsolo, Fabrizio Donti, Giuseppina Grasso, Sofia Pallotta, Davide Pepsini, Gianluca Persichini, Nazzareno Scopetti, Davide Simonelli, Clara Solla, Oronzo Toma, Lucrezia Vitulano, Bahar Zad Behtooi, Andrea Zefi. Lista Lega per Paola Lungarotti sindaco: Luca Piselli, Bianca Maria Angelini, Marianna Balducci, Francesco Barone, Paola Bartolini, Dorisa Belli, Sebastian Bocaj, detto Bocai, Ilaria Bondi, Daniele Brunetti, Marika Cecchini, Elisa Cristofani, Paolo Dionigi, Valentina Mazzoli, Loris Ravizzoni, Lorena Secondini, Tommaso Rustici.

Quattro liste sono state depositate anche a sostegno di Catia Degli Esposti. Lista Forza Bastia: Antonio Bagnetti, Franco Possati, Marina Bacchi, Anna Rita Bartolucci, Giuseppe Bartolucci, Linda Marzia Casillo, Valerio Costantini, Alice Delicati, Salaheddine Fahami, Nicoletta Proietti, Giovanni Solla, Patrizia Tarpanelli, Franco Ventura. Lista Bastia Futura: Luca Livieri, Vanessa Bartolucci, Pasquale Antonio Colantuono, Sabrina Degli Esposti, Floriana Ferrata, Leonardo Franchi, Yllson Karanxha, Francesco Landrini, Emanuele Mocci, Luca Montella, Francesca Papa, Mario Spatola. Lista Civica per Bastia: Jessica Migliorati, Maurizio Alunni, Paolo Alunno Rossetti, Emanuela Bartoccetti, Barbara Canestri, Fabio Coraggi, Eleonora Fastellini, Marco Fioravanti, Nicola Galeazzi, Fabiola Gareggia, Lorella Gervasi, Claudia Morini, Loris Petrini, Fabrizio

Raspa, Antonio Talia, Claudio Zaroli. Lista Bastia Popolare: Francesco Fratellini, Luigi Balzano, Debora Brughini, Giorgio Carboni, Maria Rosaria D’Argenzio, Leonardo Lollini, Claudia Lucia, Giovanni Maresca, Mario Minieri, Gianluca Ridolfi, Francesca Rosignoli, Daniele Ruiti, Omar Tardioli, Silvia Tardioli, Massimo Trasimeni.

Ben sei, invece, le liste a sostegno del candidato del centrosinistra, Erigo Pecci. Lista Uniti per Bastia: Lucio Raspa, Giuliano Belloni, Kevin Beshiri, Alice Bianchi, Claudio Boccali, Federica Caleri, Vanessa Cannelli, Simone Casagrande Moretti, Mirko Contini, Luana Lollini, Stefano Lombardi, Claudia Morbidini, Beatrice Ortica, Barbara Rossetti, Sergio Stangoni, Elisa Zocchetti. Partito democratico: Ramona Furiani, Alessandro Barbanera, Francesco Barcaccia, Carla Benda, Silvia Broccatelli, Pasquale Davide Buonpane, Matteo Burchielli, Luca Ciuchicchi, Luigi D’Onofrio, Mariangela Esposito, Luisa Fatigoni, Giacomo Giulietti, Roberta Mancinelli, Edoardo Martini, Marco Santucci. Verdi e Sinistra Italiana: Ermanno Cormanni, Palmabruna Ciafardoni, Graziano Lazzari, Patrizia Cristofani, Pablo Tombolesi, Tiziana Renon, Simone Rosetta, Francesco Saccomandi, Stefano Staffa, Antonio Tabascio, Umberto Di Pasquale, Irina Karpouchina, Arben Gjevori, Daniele Di Natale, Maria Lucarello, Maurizio Tullini. Movimento 5 stelle: Laura Servi, Marcello Rosignoli, Amelia Abate, Elena Angeli, Malak Attia, Marina Marini, Anna Mastrobuono, Lidia Palazzi, Patrizia Parducci, Gianluca Castellini, Donato Cozzolino, Eugenio Lentini, Lorenzo Moretti, Ciro Polverino, Massimo Tomassoni, Fausto Trubbianelli. Psi: Aurora Tazza, Sandra Milena Cesarano, Maria Annunziata Guadi, Maurizio Leoni, Mauro Lolli, Luigi Mancini detto Cucciolone, Rita Moretti, Fabrizio Morettini, Franco Proietti, Giorgio Salucci, Amedeo Susta, Fabio Zebi. Progetto Bastia: Paolo Ansideri, Pierluigi Barbanera, Giampiero Bianchi, Fabio Capitini, Giuseppe Greco, Mario Lazzari, Novella Lepri, Elisabetta Mancini, Carlo Massucci, Anna Nicolina Mesina, Simona Ragni, Marina Scardazza, Francesca Sciamanna, Paolo Speziali, Gabriela Stangoni, Francesco Trasciatti.

Una sola – quella di Alternativa Popolare – la lista a sostegno di Matteo Santoni, composta da: Carlo Natale, Francesco Rustici, Monica Bastianini, Gelime Behari detta Felicia, Sonia Bocchini, Vittorio Di Claudio, Filippo Gallinella, Melissa Longetti, Alberto Magnini, Andrea Marconi, Giulia Mobilio, Matteo Paccamonti, Riccardo Pulci, Fedora Quattrocchi, Francesco Rossi, Stefano Rubellini.