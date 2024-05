Previsioni per il 14 maggio, nuvolosità irregolare su tutta la regione ma con tempo asciutto - Tuttoggi.info

Al pomeriggio ancora nubi sparse e schiarite, possibilità di acquazzoni e temporali specie a ridosso dei rilievi.

Umbria

Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora nubi sparse e schiarite, possibilità di acquazzoni e temporali specie a ridosso dei rilievi. Nubi sparse e schiarite in serata e nottata ma sempre con tempo asciutto.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con isolati piovaschi sul nord-est. Al pomeriggio attese precipitazioni sul Piemonte, Appennino settentrionale e Trentino. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni di nord-ovest con piogge e temporali, in estensione alle altre regioni.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità medio-alta in transito. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino, poco nuvoloso altrove. In serata tempo in miglioramento ma con cieli irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità in transito più compatta sulle regioni peninsulari con piogge su Puglia e Calabria. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi appenninici, maggiori aperture in Sardegna. In serata attese velature in transito su tutti i settori ma senza fenomeni associati.

Temperature minime e massime in calo al nord ed in aumento al centro-sud.

Www.centrometeoitaliano.it