Cocaina nell’auto di un 24enne: sequestrati droga e vettura

Fermato dalla polizia per un controllo, ha mostrato un nervosismo sospetto che ha fatto scattare la perquisizione

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, nell’ambito di un servizio di osservazione finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, ha denunciato un 24enne albanese – gravato da precedenti di polizia – poiché trovato in possesso di diverse dosi di sostanze psicotrope tipo cocaina.

Nello specifico, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, i poliziotti delle Volanti hanno notato l’uomo alla guida di un veicolo sospetto; hanno, quindi, deciso di procedere ad un controllo più approfondito.

Il 24enne, che fin da subito ha mostrato un atteggiamento nervoso e insofferente, è stato sottoposto a perquisizione, estesa al veicolo, che ha dato esito positivo; infatti, all’interno di quest’ultimo gli agenti hanno rinvenuto 3 involucri termosaldati di sostanza stupefacente, poi risultata essere tipo cocaina, e un bilancino di precisione.

Accompagnato in Questura per le attività di rito, il 24enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il veicolo e lo stupefacente, invece, sono stati sottoposti a sequestro.