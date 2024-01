Elezioni Orvieto, Roberta Tardani per il 'bis' del centrodestra - Tuttoggi.info

La compattezza della coalizione di centrodestra – che è forza di governo a Orvieto, in Umbria e in Italia proprio perché unita – ci consegna la grande opportunità di dare un seguito a questo lavoro, di sviluppare l’importante progettualità di lungo termine avviata in questi cinque anni e di dare a Orvieto quella stabilità e coerenza nell’azione amministrativa che non ha mai avuto e che è condizione fondamentale per sostenere lo sviluppo di una città e di un territorio. Una coalizione ampia che ha dato e darà un contributo importante ma che soprattutto condivide la visione di una città viva, dinamica, protagonista, attenta ai bisogni primari dei suoi cittadini, aperta all’innovazione, che investe sulle sue vocazioni e sulle sue eccellenze, che crea condizioni di sviluppo per le sue imprese e opportunità di futuro per i suoi giovani. Uno schieramento inclusivo pronto ad aprirsi alle tante persone che, senza steccati ideologici, in questi anni si sono avvicinati a noi perché hanno compreso e apprezzato il valore e i risultati del nostro impegno, aperto e disponibile al confronto con tutti coloro che sono animati da uno spirito propositivo e costruttivo. Per noi parlano la concretezza delle tante cose fatte, la sostanza dei numerosi progetti in itinere e la forma che insieme intendiamo dare alle idee per il prossimo futuro. Nei prossimi giorni si terrà una presentazione pubblica della coalizione che sosterrà questo stimolante percorso che vedrà ognuno di noi protagonista. Le sfide che ci attendono sono tantissime ma sono convinta che con queste premesse e con l’entusiasmo, la passione e la determinazione che abbiamo sempre dimostrato sarà possibile raggiungere i più ambiziosi traguardi per la nostra città.