Elezioni, i nomi del Pd umbro al vaglio del partito nazionale

A Roma il segretario Bori per discutere del "nodo" Verini e portare le istanze dei circoli che chiedono pluralismo e territorialità

Walter Verini è una risorsa per il partito, che in quanto tesoriere nazionale può essere valorizzata, con l’ennesima conferma in Parlamento, non necessariamente parendo dall’Umbria. Il segretario umbro del Pd, Tommaso Bori, sta cercando di “liberare” il posto in cima alla lista elettorale per il Senato. Uno dei due certi, insieme a quello di capolista per la Camera, già occupato da Anna Ascani.

Nell’incontro romano, il segretario umbro ha portato le istanze dei circoli dem dell’Umbria, che chiedono un “ricambio della squadra parlamentare” (per usare proprio le parole di Bori), un suo “radicamento territoriale” e “una rappresentatività più in linea con gli appuntamenti politici e in sintonia con le problematiche che gli umbri vivono e che si apprestano ad affrontare nei prossimi mesi e nei prossimi anni“. E il pluralismo, territoriale e di correnti.