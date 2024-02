Elezioni Gualdo Tadino, Presciutti ha detto "sì" | Sindaco si ricandida per il terzo mandato - Tuttoggi.info

L'ufficialità è arrivata nella serata del Teatro Don Bosco, dove il primo cittadino ha ripercorso i suoi 10 anni di amministrazione "Il nostro sarà un campo aperto alle migliori energie"

Alla fine anche l’attuale sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, forte del pieno sostegno della coalizione di centrosinistra, ha annunciato la sua terza ricandidatura a primo cittadino per le prossime elezioni comunali di giugno.

L’ufficialità è arrivata ieri sera (19 febbraio) al teatro Don Bosco, dove il sindaco ha ripercorso i suoi 10 anni di amministrazione davanti a duna vasta platea, tra cui erano presenti la presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti e i sindaci di Sigillo e Corciano, rispettivamente Giampiero Fugnanesi e Cristian Betti.

Presciutti, che ha fatto salire sul palco anche tutta la sua famiglia, ha dichiarato di volersi “rimettere in cammino Insieme. E’ l’ora di affrontare nuove ed importanti sfide. Il nostro – ha aggiunto – sarà un campo aperto alle migliori energie ed a tutte le mani che vorranno stringersi insieme per il bene della comunità”.

Oltre a Presciutti hanno già annunciato la loro corsa alla poltrona di primo cittadino anche l’ex vicesindaco Fabio Pasquarelli e l’imprenditore Gianluca Pennoni, entrambi in orbita civica. Sul fronte del centrodestra si attende ancora il nullaosta definitivo per Simona Vitali, che convince a pieno Lega e Fratelli d’Italia ma non Forza Italia, più orientata verso i nomi di Erminio Fofi e Fausto Paciotti.