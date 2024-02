Elezioni Gualdo, Gianluca Pennoni si candida a sindaco | Maggioranza unita sul Presciutti ter - Tuttoggi.info

L'imprenditore è il secondo candidato ufficiale alle elezioni amministrativa dopo l'ex vicesindaco Pasquarelli | Su Presciutti arriva il beneplacito della coalizione, che ora attende una risposta ufficiale

Comincia a delinearsi il quadro per le prossime elezioni amministrative di Gualdo Tadino. Dopo il primo candidato ufficiale Fabio Pasquarelli, arriva anche la candidatura dell’imprenditore Gianluca Pennoni.

Pennoni, professionista nel settore degli elettromedicali, ha scelto proprio il giorno di San Valentino per annunciare questa nuova avventura, “un atto d’amore per la città. Sono troppi anni che si sta andando verso un declino al quale sembra che nessuno sia interessato, mentre non è assolutamente così, la gente è arrabbiata e pronta a rinascere e sta solo aspettando qualcuno che gli dia modo di poter ‘iniziare’”.

Gianluca Pennoni spiega di aver ravvisato “fermento e voglia di fare da parte di imprenditori, commercianti e popolazione. Necessita solo la scintilla che accenda la miccia. Credo che serva un modo diverso di amministrare e penso che una gestione ‘imprenditoriale’, svincolata dai lacci dei partiti, possa essere la soluzione. L’attuale scenario politico sembra sia solo interessato a controllare il territorio, preoccupato di mettere la bandierina sul Comune di Gualdo, piuttosto che capire e fare il vero interesse dei cittadini gualdesi. E’ necessario un cambiamento radicale”.

“Rinascita” sarà il motto con cui il secondo candidato ufficiale porterà avanti idee e progetto e, probabilmente, sarà anche il nome della sua lista civica. Pennoni ha infine annunciato la costituzione di un comitato aperto “a tutti quelli che ne vorranno far parte, affinché le idee di tutti possano essere accolte, valutate ed assorbite senza preclusione. Se ci saranno situazioni che potrebbero essere migliorative sarò felice di valutarle e, se necessario, farmi da parte per il bene della città”.

Presciutti ter (?)

Se Pasquarelli e Pennoni sono già certi, lo è quasi anche l’attuale sindaco Massimiliano Presciutti, il cui beneplacito per il terzo mandato è arrivato ieri (13 febbraio) dalle forze di maggioranza, Partito Democratico, Gualdo Futura-Psi e Forza Gualdo (con l’aggiunta della lista civica Core Gualdese).

Dopo un confronto tra le parti è emerso “un giudizio positivo sull’azione dell’amministrazione comunale ed è stato riconosciuto “il prezioso contributo del sindaco uscente Presciutti e del gruppo consiliare di maggioranza, dimostratosi supporto indispensabile per la giunta comunale”. Si è infatti convenuto, di conseguenza, a riproporre la stessa coalizione anche per il quinquennio 2024/29 “cercando, se possibile, di valutarne l’ampliamento con altri soggetti civici o partitici, al fine di puntare sul medesimo candidato sindaco, quello che ha già governato la città negli ultimi 10 anni”.

L’ipotesi della terza candidatura di Presciutti ha trovato il sostegno da parte di tutti, “perché rappresenta ancora al meglio l’unità della coalizione. A ciò si aggiunge il riconoscimento dell’impegno profuso dal Sindaco in questi dieci anni di governo, insieme all’indiscussa capacità dimostrata anche nei momenti più complessi della vita cittadina”. Ora l’ultima parola spetta proprio all’interessato. L’ufficialità potrebbe arrivare lunedi 19 febbraio al Teatro Don Bosco, durante l’incontro che Presciutti ha organizzato per ripercorrere i 10 anni della sua amministrazione e ringraziare tutta la comunità cittadina.