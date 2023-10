Elezioni, Forza Italia scalda i motori e mobilita i big nazionali

Presentato l'incontro del 21 ottobre che porterà a Perugia i ministri Tajani e Zangrillo

“Oggi nel centrodestra c’è la necessità di una forza politica liberale. Dall’Umbria abbiamo promosso un confronto molto importante, in cui discuteremo anche di come organizzarci al meglio al nostro interno per le prossime sfide. Il centrodestra deve essere forte sui territori e questo evento può diventare la partenza di un grande progetto. In Umbria, in particolare, ci prepariamo alle importanti scadenze elettorali con grande determinazione e con l’obiettivo di prendere più voti per andare avanti nella nostra rivoluzione liberale”. Da quella Sala della Vaccara dove soltanto pochi giorni prima Stefano Bandecchi ha lanciato strali contro i partiti di destra e di sinistra, citando Silvio Berlusconi che lo avrebbe indicato come unico possibile erede politico, Il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, ha lanciato l’appuntamento di sabato 21 ottobre all’Hotel Giò di Perugia con “Forza Italia per l’Umbria e per l’Italia”.

Iniziativa a cui parteciperanno l’on. Antonio Tajani, Segretario nazionale di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, e il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, insieme ai numerosi sindaci ed amministratori locali di Forza Italia in Umbria.

Con Nevi c’erano il sindaco di Perugia e coordinatore azzurro per l’Umbria Andrea Romizi, il commissario provinciale di Perugia Fiammetta Modena e il vice presidente della Regione Umbria Roberto Morroni.

Elezioni nel mirino, a cominciare da Perugia

Con i giornalisti, davanti anche ai consiglieri comunali comunali Daniela Casaccia, Michele Cesaro e Alessio Fioroni e al coordinatore comunale Edoardo Gentili, sono state anche illustrate le attività del Gruppo consiliare, sia quelle già svolte sia quelle di prossimo svolgimento inerenti le tematiche dell’attività comunale e che troveranno ulteriore approfondimento anche in seno all’evento del 21 ottobre. E si è parlato anche dei prossimi appuntamenti elettorali, a cominciare proprio da quello per Palazzo dei Priori. A cui non parteciperà Romizi, che il prossimo anno terminerà il suo secondo e ultimo mandato da sindaco: “È un momento – ha detto – di confronto e di riflessione. Questo evento rappresenta l’avvio di un percorso che ci vedrà in tanti territori con iniziative importanti su diversi temi. Ringraziamo il Ministro Antonio Tajani per essere vicino all’Umbria ogni volta che lo chiamiamo e, insieme a lui, anche il Ministro Zangrillo”.

L’incontro del 21 ottobre

Ad approfondire i temi che animeranno l’evento del 21 ottobre, in particolare, è stata Fiammetta Modena: “Il programma inizierà con un saluto speciale dedicato al ricordo di Laura Buco, poi si parlerà di tanti temi come la prevenzione sanitaria, l’amministrazione pubblica e quella dei nostri territori. I panel dureranno circa 30 minuti e l’obiettivo è quello di lanciare il messaggio della grande mobilitazione di Forza Italia sui contenuti dell’azione di governo a livello nazionale, che sono quelli che poi vogliamo riportare a livello regionale e negli enti locali. È una delle assemblee regionali più importanti che abbiamo organizzato”.

Morroni: ottobre fase di stacco per FI

“Ottobre segna una fase di stacco per Forza Italia – ha evidenziato Morroni – con molti eventi importanti. C’è la volontà di rimarcare il ruolo di forza di governo nei territori della nostra regione, perché siamo una forza politica dotata di una cultura di governo basata sull’ammodernamento e sul buon governo del nostro paese. È una fase delicata, ma è il momento opportuno per far sentire il peso di Forza Italia e la sua voglia di fare bene a livello elettorale”.