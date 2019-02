Elezioni europee, iscrizione nelle liste fino al 25 febbraio

L’Ufficio Elettorale del Comune di Spoleto – vista la circ. Ministeriale n. 9385 e n. 4 / 2019 – comunica che in vista delle Elezioni Europee del 26 maggio, i cittadini dell’Unione, residenti nel Comune di Spoleto, ai fini dell’esercizio del diritto di voto per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, devono presentare al Sindaco domanda di iscrizione nella lista aggiunta, appositamente istituita, entro il 25 febbraio 2019, ove non lo abbiano già fatto, in occasione delle precedenti consultazioni europee.

Nel sito del comune di Spoleto sono già pubblicate da alcuni giorni le circolari, con la modulistica da utilizzare, mentre il Servizio Elettorale sta inviando a domicilio tutte le necessarie informazioni ai circa 1.000 aventi diritto.

Per informazioni:

Servizi demografici Responsabile Dr. Maurizio Luciani 0743 218188- 331 1701102; maurizio.luciani@comune.spoleto.pg.it;

Ufficio Elettorale 0743 218187 – 218722; ufficio.elettorale@comune.spoleto.pg.it; centralino 0743.2181.

sportello.cittadino@comune.spoleto.pg.it

