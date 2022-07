Elezioni e candidati, i conti in Umbria dopo l’accordo del centrodestra

Le candidature

Una sfida, la prima, che si giocherà nella calura agostana. Entro il 22 agosto (dopo la presentazione dei simboli prima di Ferragosto) vanno infatti depositate le liste. Per avviare ufficialmente la campagna elettorale sino alle elezioni del 25 settembre.

I posti e i collegi in Umbria

Si restringe di molto la coperta parlamentare anche in Umbria. Dove rispetto agli attuali 16 parlamentari (a cui si aggiunge la 17esima, la pentastellata Emma Pavanelli), a Roma andranno solo in 9: 6 alla Camera e 3 al Senato. E non è detto che siano tutti umbri…

Due posti alla Camera di assegneranno con le sfide uninominali. Due i collegi: Umbria 1 (che unisce la provincia di Terni, lo Spoletino, il Ternano, Todi e il Trasimeno sud) e Umbria 2 (l’Altro Tevere, il Perugino, l’Assisano, l’Eugubino Gualdese, Marsciano e i comuni di Tuoro, Passignano e Magione al Trasimeno). Per il posto al Senato c’è un solo collegio regionale.

Al proporzionale

Per gli altri 4 posti da deputato e 2 da senatore varranno i voti raccolti dalle singole liste al proporzionale. Dal cui risultato, sempre in base all’accordo Meloni – Salvini – Berlusconi, in caso di vittoria del centrodestra si deciderà anche il nome del prossimo premier.

In Umbria, sondaggi alla mano, i posti del proporzionale dovrebbero contenderseli FdI, Pd e Lega. Quanto alle candidature al proporzionale – dove l’altra volta fu cappotto del centrodestra – l’esiguità dei posti a disposizione nella piccola regione non consentirà di rispettare la proporzionalità decisa a livello nazionale. Con i tre partiti maggiori che dovrebbero posizionare uno sfidante a testa. Ma oltre a partecipare alle sfide, come detto, occorre anche sapere dove si viene spinti a battagliare con gli avversari del centrosinistra.

La Lega pare destinata al Senato. E Riccardo Augusto Marchetti, in virtù dei suoi ottimi rapporti con Salvini, dovrebbe avere la chance di giocarsi la riconferma, magari cambiando aula del Parlamento. Da Nocera Umbra vaglia la situazione il segretario Virginio Caparvi, insieme a Valeria Alessandrini.

Per la Camera, la scelta dei territori da suddividere tra Fratelli d’Italia e Forza Italia farà sciogliere, a cascata, i nodi anche sui possibili candidati della coalizione. In casa azzurra Raffaele Nevi (fedelissimo di Tajani) e Fiammetta Modena sono molto legati ai rispettivi territori, Terni e Perugia. Diversa la situazione in FdI, dove il coordinatore Franco Zaffini (spoletino divenuto perugino) può “muoversi” in entrambe le aree dell’Umbria, mentre Emanuele Prisco è ovviamente molto più a suo agio intorno al capoluogo. Anche se i numeri di cui è accreditato pure in Umbria il partito di Giorgia Meloni rendono appetibile pure la lista del proporzionale, se si è in cima.