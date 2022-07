Test antidroga per i politici umbri, c’è la legge

Mancini: la droga, tutta, fa male

“Bene anche – sottolinea Mancini – che il Partito Democratico, dopo non aver partecipato al voto in Commissione, abbia scelto in Aula di sostenere questa mia iniziativa, nonostante a Roma si stia battendo a vantaggio della legalizzazione dell’uso domestico della cannabis. La droga, tutta la droga, fa male – rimarca – inutile fare distinguo tra droghe leggere e pesanti, perché tutte rappresentano un pericolo per i nostri giovani”.

“Abbiamo anche richiesto, attraverso un ordine del giorno condiviso con tutte le forze politiche – ricorda Mancini – l’impegno della Giunta a prevedere un piano di prevenzione di concerto con le istituzioni scolastiche, con gli enti del servizio sanitario regionale, con gli enti locali e con le associazioni del Terzo settore, previa intesa con la Commissione regionale antimafia. Combattere la droga è da sempre una nostra priorità e sono fiero che questa nostra battaglia sia stata sostenuta da tutti – conclude Mancini – difendere la legalità, la salute e la sicurezza dei nostri figli rimane priorità assoluta per la Lega”.

De Luca rivendica il test antidroga ai politici

Il capogruppo del Movimento 5 stelle, Thomas De Luca, rivendica la possibilità, per politici eletti e nominati, di effettuare il test antidroga in appositi spazi organizzati in collaborazione con il sistema sanitario regionale. Possibilità – primo caso in Umbria – inserita nella proposta di legge leghista proprio a seguito di un emendamento pentastellato.

“Non è stato facile arrivare a questo risultato – commenta De Luca – per la censura e l’ostruzionismo della maggioranza di centrodestra che ha provato in tutti i modi ad ostacolare l’atto depositato dal M5S per un test che di fatto è su base volontaria. Eppure nonostante la loro censura questa vittoria rappresenta un grandissimo segnale verso i cittadini. Abbiamo dato agli umbri un grande strumento per incalzare i propri rappresentanti, pretendere risposte e trasparenza da chi siede nelle istituzioni”.

“Un risultato che squarcia il velo di ipocrisia – prosegue De Luca – di chi pensa che la lotta alle dipendenze possa essere fatta senza dare l’esempio, ma solo imponendo fardelli agli altri o con semplici azioni di repressione. Chi riveste un ruolo istituzionale se vuole essere credibile deve andare oltre le dichiarazioni di intenti e dimostrare con i fatti di predicare bene ma non razzolare male”.