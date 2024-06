Elezioni comunali, nel primo giorno al voto oltre il 21% degli umbri - Tuttoggi.info

Superata la soglia del 21% degli aventi diritto al voto nei 60 Comuni umbri dove si vota anche per le amministrative. Alla chiusura dei seggi nella prima giornata, con il dato ufficializzato in cerca la metà delle 550 sezioni, la percentuale comunicata dal Ministero è del 21,60% in media, con un maggiore affluenza nel Ternano (22,69%) rispetto al Perugino (21,35%).

A Perugia l’affluenza è intorno al 23%,a Bastia di poco sopra il 21%, a Castiglione del 23,6%, a Città della Pieve del 22,5%, a Foligno appena del 20,5%, a Gualdo Tadino si sfiora il 22%, a Gubbio il 22,8%, a Marsciano il 21,7%, a Marsciano il 29,2%, a Spello il 21,4%, a Torgiano il 22,2%, a Orvieto il 23,6%.

Più bassa l’affluenza per le europee: 17,19% in Umbria, superiore alla media del 16,65% della circoscrizione centrale. A Terni si sfiora il 12%, stessa percentuale a Narni, ad Amelia l’11,6%, a Città di Castelloil 12%, ad Assisi l’11%, a Spoleto il 10,5%, a Todi l’11,4%.

Nella giornata di domenica urne aperte dalle 7 alle 23, quando inizierà subito lo spoglio delle schede per le europee. Alle 14 di lunedì inizierà il conteggio delle amministrative.

(notizia in aggiornamento con i dati definitivi)