Monumento al partigiano Aldo Bologni imbrattato con vernice bianca - Tuttoggi.info

In una giornata simbolo di democrazia e libertà – il 25 aprile, Festa della Liberazione – c’è anche chi sceglie di consumare atti di estrema inciviltà. Succede a Montone, dove proprio ieri, il monumento dedicato al partigiano Aldo Bologni è stato imbrattato con della vernice bianca.

L’episodio si sarebbe consumato la notte stessa, prima della commemorazione che si sarebbe celebrata proprio davanti al monumento. Gli operai del Comune hanno comunque avuto tutto il tempo di ripulire la stele e dar modo di poter omaggiare i caduti.

“Aldo Bologni – ha dichiarato il sindaco Mirco Rinaldi – è stato uomo di coraggio, partigiano, esempio di resistenza e di impegno civile. Offendere la sua memoria equivale a colpire i valori fondanti della nostra Repubblica”.

“Un gesto vile, compiuto proprio nel giorno in cui si celebra la lotta contro il fascismo e nazismo, che non può e non deve passare sotto silenzio. Esprimiamo sdegno e profonda amarezza per quanto accaduto, allo stesso tempo, rilanciamo con forza il nostro impegno nella tutela della memoria storica e dei suoi simboli. Perché gesti come questi non trovino mai più spazio nella nostra società”.