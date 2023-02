Eleggi Spoleto "si fonde" nel Pd, ecco chi cambia gruppo - Tuttoggi

“Si tratta – ha spiegato in consiglio comunale Fede – di una decisione maturata in seno alla lista Eleggi Spoleto, composta prevalentemente da civici, nata a sostegno della eventuale candidatura a sindaco di Stefano Lisci e poi convintamente a quella di Andrea Sisti. Abbiamo assunto questa decisione – ha aggiunto –, dopo un’attenta riflessione, l’assessore Letizia Pesci e il capolista Angelo Gelmetti potranno confermarlo, perché il Pd rappresenta i valori in cui crediamo e ci identifichiamo. Tanto più oggi che le destre, meglio dire la destra più estrema, sono alla guida del Paese e della maggior parte delle Regioni, c’è bisogno di un Pd forte in grado di avanzare proposte alternative e capaci di restituire dignità alle fasce più deboli della società, alle piccole e medie imprese. La stretta sui superbonus che farà fallire migliaia di imprese e genererà la perdita di migliaia e migliaia di posti di lavoro, opere edili bloccate con famiglie nell’impossibilità di rientrare nelle proprie abitazioni, è solo l’ultimo anello di una catena di disastri ai quali gli italiani dovranno prepararsi se non si invertirà la rotta. Gli elettori ci hanno dato un segnale. Il Partito Democratico ha la responsabilità di guidare l’opposizione e noi, come Eleggi Spoleto, intendiamo essere partecipi e attivamente impegnati in questa rinascita della sinistra. Tanto più a Spoleto dove si sta costruendo con successo un gruppo coeso e operativo, consapevole delle responsabilità e capace di assumersele con coerenza e slancio. Ringrazio quindi il gruppo del Pd – ha concluso – per aver accolto la nostra richiesta assicurando il massimo impegno e disponibilità”.

L’assessore Letizia Pesci ha confermato che la decisione è nata da un confronto che ha portato a quella che è una scelta naturale: “I principi ai quali ci ispiriamo sono gli stessi del partito democratico così come i progetti e le prospettive in ambito locale, regionale e nazionale. Ringrazio quindi il Pd, l’amministrazione comunale e l’intero consiglio comunale che ci vedrà sempre impegnati e partecipi”.

Ha espresso soddisfazione il segretario del Pd Stefano Lisci: “Essere un partito sempre più inclusivo è uno degli obiettivi che ci poniamo. Per troppo tempo siamo stati visti come un Partito chiuso, incapace di attrarre i rappresentanti della società nelle sue varie articolazioni. L’ingresso degli esponenti di Eleggi Spoleto nel Pd è la dimostrazione che se si crea un clima sereno e dialogante, se si lavora nell’esclusivo interesse della comunità, se l’opinione diversa è accolta come un arricchimento e non come una critica, se l’avversario politico non è il competitor del Pd, ma le destre potremo davvero costruire un progetto serio, coerente e compreso dai cittadini”.