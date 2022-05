Ecocompattatori, più ricicli e più guadagni: Foligno verso il green

Come funzionano

Nello specifico, i cittadini potranno conferire i rifiuti digitando il proprio codice fiscale e il cittadini riceverà ‘punti ambiente’ in base alla quantità di rifiuti conferiti. Da qui potrà spendere la somma accumulata nelle attività che hanno aderito. Per ora sono una decina, ma sono destinate ad aumentare. Le attività convenzionate saranno contraddistinte anche da un bollino che potrà essere ben visibile all’esterno.

Dove si trovano

La localizzazione delle strutture è nel centro storico, nei pressi della farmacia del vecchio ospedale, al plateatico e alle Casermette di Colfiorito. Si tratta di strutture in corten delle dimensioni di 2,7 metri per 1,5. Gli ecocompattatori avranno anche un impianto di videosorveglianza, a prova di vandalismo. “Una grande occasione per implementare la raccolta differenziata e la tutela dell’ambiente“, ha detto la consigliera Lucangeli.

Il progetto

Gli ecocompattatori che saranno installati – come hanno spiegato i produttori – sono macchine moderne, che tenderanno a lavorare anche a basso consumo elettrico e potrebbero diventare una stazione per wifi free. “E’ un progetto virtuoso – ha detto l’assessore Barili – una primizia che migliora il sistema dei rifiuti e lavora sulla sensibilizzazione grazie al meccanismo di premialità. Si tratta di una prima tappa di un percorso dove si inseriscono anche ecoisole e il centro diurno“. Zuccarini ha sottolineato la “sensibilità” dei realizzatori, che hanno cambiato il progetto originario “ascoltando le esigenze del Comune. Si tratta di un progetto pilota ma che speriamo possa essere ampliato e che possa innescare un meccanismo virtuoso“.

Le risposte del direttore Ranieri

Il direttore di Vus, Ranieri, sollecitato sulle criticità emerse nell’ultimo periodo, ultima su tutti la differenziata, ha preferito non entrare nel merito: “Stiamo analizzando i dati“, mentre ha rimandato ad un appuntamento che verrà realizzato a stretto giro la presentazione del programma di riorganizzazione dell’azienda, portato avanti dal suo insediamento ad oggi.