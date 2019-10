E45, riaperti gli svincoli di Ponte Felcino e Ponte Valleceppi

Riaperti gli svincoli di Ponte Felcino e Ponte Valleceppi che erano chiusi in direzione Perugia/Roma sulla E45. Terminati gli interventi nel tratto compreso tra Ponte Felcino e Collestrada.

Nel fine settimana, annuncia Anas, sarà ultimato anche il cantiere in corrispondenza dello svincolo di Casalina, che sarà riaperto.

Nei giorni scorsi erano stati ultimati anche gli altri cantieri e quindi riaperti gli svincoli di Deruta Nord, Pontenuovo e Ripabianca.

Al momento resta attivo solo un cantiere in località Collevalenza, dove il transito e consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta.

I lavori hanno riguardato la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il consolidamento degli strati di fondazione e il rifacimento ex novo della sovrastruttura stradale, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

“L’entità consistente degli investimenti previsti e dei lavori da eseguire, senza alcun precedente rispetto al passato – precisa Anas – ha già garantito e garantirà ulteriormente un sensibile miglioramento del livello di servizio e delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura, rendendo necessario un calendario di cantieri molto denso per realizzare gli interventi in tempi accettabili. Per contenere i disagi al traffico ed evitare la chiusura di interi tratti di strada, i singoli cantieri vengono comunque avviati in modo scaglionato e graduale secondo un piano pluriennale”.

I lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre, avviato da Anas a partire dal 2016, comportano un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro, di cui 600 milioni nel tratto umbro da Orte a San Giustino.

