E45, mattinata di passione: traffico bloccato per camion in avaria

Personale Anas e polizia stradale per consentire le operazioni di rimozione del mezzo pesante | Poi la strada riaperta alla normale viabilità

Altra mattinata di passione per gli automobilisti in transito sulla E45, con il tratto di Perugia, al km 81 in direzione Orte, bloccato per un mezzo pesante in avaria.

Il traffico è rimasto bloccato per consentire le operazioni di recupero del mezzo. Sul posto personale Anas e la polizia stradale, per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità.

Completate le operazioni e riaperto il tratto di strada, il traffico ha ripreso a defluire, anche se ci sono rallentamenti.

(notizia in aggiornamento)