E’ morto Riccardi, storico prof di tedesco

Geranista e studioso di storia dell'arte, ha insegnato la lingua tedesca a generazioni di studenti spoletini del Liceo "Volta"

E’ morto Domenico Riccardi, germanista e storico professore di lingua tedesca al Liceo Scientifico di Spoleto.

Riccardi combatteva da tempo con una grave malattia. La notizia è stata appresa con dispiacere dai numerosi suoi ex alunni, a cui ha insegnato la lingua tedesca con metodi innovativi. Era lui, insieme al prof Germano Cilento, morto nel 2019, ad accompagnare gli studenti dello Scientifico nello scambio culturale che ogni anno veniva effettuato a Berlino.

Riccardi era anche un appassionato di storia dell’arte ed aveva compiuto numerosi studi, in particolare su testi scritti in tedesco, che hanno fornito fonti documentali per iniziative di recupero e valorizzazione, anche per la Rocca albornoziana. A Spoleto, inoltre, aveva fatto apporre al Giro della Rocca la targa con inciso il passo dei “Viaggio in Italia” con cui Goethe descriveva la magnificenza del Ponte delle Torri.

(notizia in aggiornamento)