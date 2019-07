Spoleto piange la scomparsa del Prof. Germano Cilento, educatore insuperabile e artista di grande profondità

Si è spento ieri 23 luglio, Germano Cilento, il professore di Educazione Fisica, amato da intere generazioni di studenti del Liceo Scientifico “A. Volta” di Spoleto che lo consideravano alla stregua di un “guru” insuperabile.

Profondo conoscitore dell’atletica leggera e fiero oppositore dei “pallonari” e di tutto quello che non fosse espressione di sacrificio e sudore buttato sulla pista di atletica dello Stadio in via Martiri della Resistenza, Germano Cilento era anche un veemente pensatore politico, Pur nella sua responsabilità di educatore, imparziale per definizione, non temeva di dire la sua, chiaramente e con nettezza inequivocabile. La sua autorevole carriera sportiva e professorale unita ad un fortissimo senso dell’etica lo ponevano al riparo da accuse sterili di partigianeria.

Epiche le sue battaglie per la promozione dello sport, tutto, a Spoleto unito ad un impegno fattivo nella storica associazione di atletica spoletina A.R.U. Virtus.

Molti atleti spoletini devono alle sue conoscenze tecniche la possibilità di aver raggiunto risultati di prestigio a livello regionale e nazionale.

Nell’ultima fase della sua vita, Germano Cilento ha dato corso ad una delle sue passioni mai espressa prima, la scultura. Cilento è stato infatti anche un artista di grande profondità e valore e le sue opere, molto vicine ad uno stile informale, primitivo ed evocativo, sono state apprezzate da intenditori di livello tanto da essere anche esposte a Palazzo Collicola in più di una occasione.

Cilento, dopo aver lasciato l’insegnamento, era stato per questo motivo a Berlino per 8 anni studiando la tecnica di modellare la creta per immergersi in quella che lui stesso definì in una intervista “arte che si richiama a momenti mitologici della cultura occidentale, interpretati in chiave astratta, come il mito di Rea Silvia.”.

E sempre nella stessa occasione concluse l’intervista con una frase che la dice lunga sul professore-artista, guru: “Noi siamo gli stessi di cinquemila anni fa, quando già facevamo opere straordinarie”. E allora, carissimo professore, nessuno potrà impedire di ritrovarci nei prossimi cinquemila anni, con immutata stima.

Nella giornata di oggi anche l’amministrazione comunale di Spoleto ha pubblicato una nota di cordoglio, “L’amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Prof. Germano Cilento, esemplare uomo di sport, amatissimo dai suoi studenti durante gli anni di insegnamento, appassionato scultore in tempi più recenti. Con lui Spoleto perde una persona di grande spessore umano, un uomo in grado di vivere con passione straordinaria il suo impegno professionale ed artistico.”

Ai figli Diego, Beatrice e Alessandra va il saluto affettuoso e il cordoglio della Redazione di Tuttoggi.info

