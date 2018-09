E’ morto Mario Silla Baglioni

share

E’ morto all’età di 81 anni Mario Silla Baglioni, sindaco di Perugia dal 1987 al 1990. Si è spento dopo una malattia, per la quale era in cura al reparto di pneumatologia dell’ospedale di Perugia.

Esponente di spicco del Partito socialista italiano, già assessore perugino ai Lavori pubblici, era succeduto a Palazzo dei Priori a Giorgio Casoli, candidato per il Senato. Nel suo mandato, Silla Baglioni aveva perseguito l’idea di trasformare Perugia in un polo di importanza nazionale per il terziario, puntando in particolare sulla cultura. Nel suo discorso di insediamento come sindaco, aveva infatti detto che Perugia avrebbe dovuto continuare a esprimere tutta la cultura di cui è stata capace e insieme attivare le forze professionali e imprenditoriali per rigettare il suo scadimento a città di provincia e sviluppare, invece, il ruolo di polo avanzato del terziario.

I funerali di Mario Silla Baglioni saranno celebrati martedì.

