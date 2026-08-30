Agente di Polizia eroe, in vacanza salva uomo da annegamento - Tuttoggi.info

Un dramma sventato grazie all’intuito e alla prontezza di riflessi di un agente in vacanza. Un poliziotto in forza al Commissariato di Città di Castello, libero dal servizio, ha tratto in salvo un uomo di 47 anni che rischiava di annegare all’Isola d’Elba.
L’episodio si è verificato due giorni fa presso la piscina di un campeggio situato a Lido di Capoliveri. L’agente ha notato la presenza dell’uomo in acqua, intento ad agitarsi in palese difficoltà con movimenti convulsi e incontrollati. LEGGI DETTAGLI