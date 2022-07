E’ morto Ambrosi, polizia locale in lutto | I funerali a Ponte Pattoli

Il sottotenente, inoltre, era iscritto ad Asaps (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale) attiva dal 1991; nel corso della sua carriera è stato insignito con diversi riconoscimenti tra cui il diploma di Benemerenza, ricevuto dal ministro dell’Interno per l’opera e l’impegno prestati nello svolgimento delle attività connesse all’emergenza nelle regioni Umbria e Marche a seguito del terremoto del 1997.

L’Amministrazione comunale con il sindaco Andrea Romizi e tutti i componenti del comando della polizia locale con la comandante Nicoletta Caponi si stringono con affetto alla moglie ed ai due figli di Angelo Ambrosi per la sua improvvisa e dolorosa scomparsa.

“E’ vivo e profondo il sentimento di cordoglio – recita una nota dal Comune di Perugia – in ricordo di un uomo benvoluto da tutti i colleghi per la grande disponibilità sempre dimostrata, per la professionalità e la passione che giornalmente metteva nel suo lavoro contribuendo alla crescita del Corpo e per l’impegno, anche sindacale, a favore degli operatori della polizia locale svolto con grande determinazione.