E’ morto Aldo Falini, sport ancora in lutto

Nell'oratorio di Sant'Antonio, dove sabato saranno celebrati i funerali, aveva fondato la Sirio, destinata a scrivere la storia del volley femminile

Sport perugino e umbro ancora in lutto. E’ morto padre Aldo Falini, appassionato sportivo e ispiratore della della Sirio, che ha fatto la storia del volley femminile.

La Pallavolo Sirio era infatti nata proprio dall’oratorio di Sant’Antonio a Perugia, nel 1970, si impulso di don Aldo.

Una scommessa per offrire ai giovani la possibilità di praticare lo sport in modo sano. Poi, nel 1982, la promozione in Serie B, e nel 1989 l’approdo in Serie A, sotto la presidenza di Carlo Iacone. E una città, una regione intera si innamorarono della favola della Sir. Che ha conquistato 3 scudetti, 5 Coppa Italia, una Supercoppa, 2 Champions League, 2 Coppa Cev, una Coppa di Lega. Successi che padre Aldo aveva continuato a seguire da tifoso.

Si è spento, a causa di una malattia, prima ancora di compiere 80 anni.

La camera ardente di don Aldo Falini è stata allestita nella cappella del convento. I funerali saranno celebrati domani, sabato, alle ore 15, nella parrocchia Oasi di Sant’Antonio.