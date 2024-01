E’ caccia ai due rapinatori con la pistola

Prima una donna nel parcheggio di un centro commerciale in via Settevalli, poi un bar a Ferro di Cavallo, indaga la polizia

La polizia sta indagando sulle due rapine, pistola alla mano, compiute da due uomini. Nel parcheggio di un centro commerciale, in via Settevalli, e in un bar a Ferro di Cavallo.

Nel primo caso vittima della rapina è stata una donna, che mentre si dirigeva verso la propria autovettura posteggiata all’interno del parcheggio del centro commerciale, è stata rapinata della propria borsa da un uomo, armato di una pistola, che si è dileguato a bordo di una autovettura insieme ad un altro complice. Alla vittima, incolume, unitamente alla borsa è stata sottratta la somma di 200 euro, oltre al proprio telefono cellulare, presenti all’interno.

Nel secondo caso due uomini, di cui uno armato di pistola, dopo aver minacciato la barista, rimasta incolume, si sono appropriati del cassetto del registratore di cassa contente oltre mille euro, per poi darsi a repentina fuga.

Sul posto è poi intervenuto il personale del Gabinetto Provinciale della polizia scientifica di Perugia.