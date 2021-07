Duomo di Orvieto e Città del Vaticano sempre più vicini - Tuttoggi

Rapporti di collaborazione finalizzati a dar vita ad iniziative e progetti per una sempre migliore conservazione e valorizzazione dei beni

Incontro ad Orvieto, su invito del Vescovo Gualtiero Sigismondi e dell’Opera del Duomo (Opsm), della Delegazione dei Musei Vaticani, guidata dal direttore Barbara Jatta, per intessere rapporti di collaborazione finalizzati a dar vita ad iniziative e progetti per una sempre migliore conservazione e valorizzazione dei beni legati alla Cattedrale e al Museo dell’Opera del Duomo (Modo).

Orvieto vicino a Città del Vaticano

Lo comunicano, in una nota congiunta, la Diocesi Orvieto-Todi e l’Opera del Duomo di Orvieto, dando conto dell’incontro svoltosi giovedì 8 luglio u.s., finalizzato ad approfondire tematiche storico-culturali che avvicinano la Fabbriceria orvietana e il polo museale della Città del Vaticano nonché vari aspetti tecnici e artistici inerenti il Duomo.

I presenti

All’incontro hanno preso parte, il presidente dell’Opera del Duomo di Orvieto, Andrea Taddei e due membri del Consiglio di Amministrazione: Giovanna Bandinu e Giuseppe M. Della Fina, Alessandra Cannistrà del Museo MODO, Gerardo De Canio, consulente dell’Opera per il monitoraggio, la prevenzione e la manutenzione della Cattedrale.

Musei Vaticani

Per i Musei Vaticani, invece, tre responsabili dell’Area scientifica: Guido Cornini (Reparto per l’Arte dei secoli XV-XVI), Vittoria Cimino (Ufficio del Conservatore) e Flavia Callori di Vignale (Laboratorio di Restauro Metalli e Ceramiche).

“Confronto significativo”

“Un confronto significativo con le alte cariche di uno dei complessi museali più importanti a livello mondiale – si sottolinea nella nota – in un periodo in cui, tra l’altro, l’Opsm è impegnata in interventi di conservazione e manutenzione sia della Cattedrale che di opere in essa custodite”.

Sopralluogo al Corporale del Miracolo

La delegazione ha poi effettuato un sopralluogo alla Sala della Libreria Albèri del Museo dell’Opera, dove è custodito il preziosissimo reliquiario del Corporale del Miracolo eucaristico di Bolsena, realizzato da Ugolino di Vieri negli anni 1337-1338, che sarà oggetto di un prossimo restauro conservativo; successivamente ha visitato il Duomo, la Chiesa di Sant’Agostino e all’Oratorio della Misericordia.

Progetti condivisi

Nel corso dell’incontro, il Direttore e i funzionari dei Musei Vaticani hanno manifestato entusiasmo e disponibilità per elaborare insieme progetti ed iniziative, che scaturiscano proprio dalla condivisione di esperienze umane e professionali.

Il vescovo Gualtiero Sigismondi

Il Vescovo Gualtiero Sigismondi ha espresso, a sua volta, profonda gratitudine alla delegazione per aver accolto l’invito sottolineando l’importanza di una simile collaborazione per migliorare i percorsi di conservazione del patrimonio artistico e religioso che arricchisce la Comunità diocesana. Confidando nell’ausilio di personalità esperte e significative, per trovare la via migliore al fine di intervenire e procedere nella conservazione di opere e gioielli di inestimabile valore, come quelli che si possono ammirare nella città di Orvieto.