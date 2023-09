Duomo, a breve due importanti interventi di restauro e prevenzione

In appalto le opere per la riduzione della vulnerabilità, avviato l'iter per il restauro della facciate

Due importanti interventi, finanziati con fondi ministeriali, interesseranno a breve il Duomo di

Orvieto, per oltre un milione di euro.

Sono in fase di appalto, infatti, per circa 527.000 euro, i lavori relativi al primo intervento

denominato “Orvieto (Tr) Duomo Riduzione della vulnerabilità e restauro”.

Ed in questi giorni sono state avviate le attività di progettazione connesse alla realizzazione di

interventi per la prevenzione dal rischio sismico ed il restauro di parti della facciata del Duomo

di Orvieto per 540.000 euro.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch. Maurizio Damiani, mentre la progettazione, richiedendo specifiche competenze in materia sismica e di sicurezza, è stata affidata all’ing. Giovanni Cangi.

I lavori fanno seguito al Rapporto Finale sullo studio e monitoraggio, di durata quinquennale,

del quadro fessurativo e del comportamento sismico del Duomo di Orvieto, eseguito da Enea e

terminato ad aprile del 2018.

Nel quadro delle risorse disponibili, sono previsti i seguenti interventi: