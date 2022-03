Due umbre nella classifica di Forbes dedicata ai 100 talenti under 30 - Tuttoggi

Sono l'eugubina Gloria Chiocci (a destra) e la perugina Gaia Alaimo, la prestigiosa graduatoria premia ogni anno il meglio dell'imprenditoria giovanile italiana

Ci sono anche due ragazze umbre nella classifica dei migliori talenti under 30 che Forbes stila ogni anno per premiare il meglio dell’imprenditoria giovanile italiana.

Tra i 100 nomi scelti per il 2022 dalla nota rivista di finanza e marketing – dove spiccano anche il tennista Matteo Berrettini e il recente vincitore di Sanremo Blanco (nelle rispettive categorie) – troviamo l’eugubina Gloria Chiocci (a destra nella foto) e la perugina Gaia Alaimo.

Dal 2018, anno in cui Forbes ha deciso di premiare i giovani in questa speciale classifica, sono solo tre gli umbri complessivamente apparsi in tutte le graduatorie.

Gloria Chiocci, 29 anni, è stata inserita nella categoria “Education” grazie a uxforkids.com, il suo progetto nato nel 2015 che ha l’obiettivo di trasmettere ai più piccoli le basi e le metodologie dell’UX Design attraverso workshop e co-progettazione creative.

Gaia Alaimo, anch’essa 29enne e rientrata nella categoria “Education”, ha invece il merito di aver creato il progetto yourmillennialmentor.it/, una community fondata nel 2019 che aiuta universitari e neo laureati a costruire la propria strada nel mondo del lavoro, condividendo le proprie conoscenze e storie di successo.