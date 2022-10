Due turisti si tuffano nella Fontana dello Zodiaco, Rossi: "Aggiornare regolamento di Polizia Urbana" - Tuttoggi

Turisti nella Fontana dello Zodiaco: il conigliere ternano Michele Rossi chiede l'aggiornamento del regolamento di Polizia Urbana per contrastare simili azioni.

Due turisti di nazionalità irlandese si sono immersi, vestiti, nella Fontana dello Zodiaco.

Il fatto, verificatosi il 21 ottobre scorso in Piazza Tacito, sotto gli occhi increduli dei passanti che hanno immediatamente allertato le Forze di Polizia, non è passato inosservato: Michele Rossi, consigliere comunale di Terni Civica, ha presentato un’interrogazione al sindaco di Terni e all’assessore competente per un aggiornamento del regolamento di Polizia Urbana.