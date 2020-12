Due milioni per valorizzare il corridoio multimodale Norcia-Castelluccio - Tuttoggi

Corridoio multimodale Norcia Castelluccio. Alemanno: “Turismo eco sostenibile, importante occasione per rilancio turistico post pandemia”

La Regione dell’ Umbria ha stanziato due milioni di euro per la riapertura e valorizzazione di due sentieri strategici per la Valnerina, uno di questi è il corridoio multimodale che collega Norcia a Castelluccio lungo l’esistente mulattiera che attraversa la valle di Monte Patino per circa 13,5 km.

“Grazie alla Regione ed in particolare agli Assessori Agabiti e Melasecche per questo segno di particolare attenzione nel sostenere l’azione di promozione messa in atto dalle Amministrazioni locali” ha detto il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno.

Sempre la Regione nei giorni scorsi ha stanziato ancora 950 mila euro per il completamento della Spoleto-Norcia; queste risorse si aggiungono ai 3 milioni di euro già messi a disposizione che consentiranno di recuperare e collegare la tratta Casale Volpetti-Serravalle di Norcia.

“La nostra Amministrazione – dice Alemanno – ha da sempre sostenuto e creduto nel progetto di valorizzazione delle risorse ambientali e delle sue grandi potenzialità. Alla fine anche di questa pandemia – prosegue il primo cittadino – dovremo essere pronti a rilanciare i nostri territori e l’offerta turistica ad essi collegata, in assoluta sicurezza”.

“In questo momento il turismo eco-sostenibile dei Cammini, del trekking, a contatto con la natura è particolarmente ricercato. Riqualificare e ripristinare questi sentieri significa anche dare un’ulteriore occasione per visitare la nostra terra” dice l’ Assessore al Turismo, Giuseppina Perla. “Ripristinare e quindi rendere fruibile il corridoio multimodale può regalare agli appassionati di trekking e di fotografia paesaggi incontaminati e landscape ricercati di rara bellezza” ha concluso.