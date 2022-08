Due 17enni violentate sul lago di Como, spoletino condannato a 7 anni

Nel 2018 la discussa vicenda avvenuta a Menaggio, sul lago di Como. Ora in 3 condannati per violenza sessuale: anche un 24enne di Spoleto

La vicenda provocò una grande risonanza mediatica 4 anni fa. Due ragazze di 17 anni, infatti, furono violentate da quattro giovani, tra i quali un 19enne (all’epoca dei fatti) di Spoleto, che stava lavorando per la stagione estiva sul lago di Como. Tre ragazzi furono subito arrestati ma l’arresto non fu convalidato dal gip. Ora, però, quelle due giovani – che rimarranno segnate per sempre dallo stupro subìto – hanno avuto giustizia.

In 3, infatti, sono stati condannati dal tribunale di Como per violenza sessuale: Gheorghe Rotaru, moldavo che attualmente ha 24 anni, Nicholas Pedrotti, 25 anni della provincia di Sondrio, ed Emanuel Dedaj, 24 anni di Spoleto di origine albanese. Per il quarto giovane che sarebbe stato coinvolto negli stupri il giudice ha rinviato gli atti alla Procura.