Batticuore con lieto fine: la Ducato Futsal vince a Gubbio ed è salva grazie alla tripletta di Trapasso - Tuttoggi.info

Nonostante tutto, è a lieto fine la prima stagione della Ducato Futsal Spoleto in serie C1. Sei vittorie nel girone di ritorno (di cui quattro in trasferta) blindano la permanenza nella massima serie regionale, facendo dimenticare le amarissime sconfitte in casa di Cannara e Città di Norcia e togliendo importanza sostanziale alle sconfitte casalinghe contro le dominatrici del campionato, venute al termine di prestazioni di livello da parte di Rosi e compagni. I ragazzi di De Moraes si vanno a prendere la salvezza a Gubbio, al termine di un match che ha racchiuso in sessanta minuti tutto quello che è stata l’annata spoletina del futsal: un’altalena di emozioni, rabbia, errori, scoraggiamento e rinascita. Con Rosi in tribuna per squalifica, la Ducato cerca di fare la partita, ma ci vuole un guizzo di Trapasso per sbloccarla, con un rasoterra di sinistro che fulmina il portiere dopo un assolo personale. Il numero sei è in giornata a si fa sentire anche in fase difensiva, ma è nella metà campo avversaria che fa la differenza, trovando il 2-0 questa volta di destro al termine di una buona azione degli spoletini. Sul finire del tempo l’episodio che rovina i piani di De Moraes: Oranelli incassa un severissimo doppio giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. La Ducato difende bene a cavallo dell’intervallo e non subisce gol con l’uomo in meno. L’1-2 eugubino arriva comunque con Stagi. Questo è forse il momento peggiore degli spoletini, che devono fare i conti anche con delle rotazioni molto limitate. Bonelli se la cava in un paio di circostanze ed il peggio sembra essere passato, anche perché è la Ducato che sfiora il gol due volte: prima con Secco, ottimamente servito da Tacchilei e poi con lo stesso Tacchilei, liberato sul secondo palo da un calcio da fermo di De Moraes. Invece arriva il 2-2, con uno splendido tocco al volo di Ceccarini. Questo punteggio inchioderebbe la Ducato ai playout e metterebbe al sicuro da ogni sorpresa il Gubbio Burano. Ma con i padroni di casa carichi di falli, l’opzione tiro libero è nell’aria: Trapasso è on fire e, anche con un po’ di fortuna, realizza il nuovo vantaggio. L’azione successiva fa saltare definitivamente le coronarie dei tifosi spoletini: Trapasso si presenta ancora dai dieci metri, Tomassini respinge, contropiede Gubbio Burano, sul quale lo stesso Trapasso spende un fallo al limite dell’area; giallo per il bomber di giornata e punizione che Bonelli sventa due volte, vista la pignoleria arbitrale di farlo ripetere. Solo nel recupero arriva anche il quinto fallo degli ospiti che si difende con ragionevolezza, spazzando anche qualche palla in tribuna. Finisce in festa nello spogliatoio della Ducato per la meritatissima salvezza, grazie al settimo posto definitivo. Gubbio Burano: Tomassini, Radicchi G., Radicchi A., Rosati, Capponi L., Stagi, Radicchi A., Mariucci, Capponi D., Vagnarelli, Ceccarini, Tosti, Ciliegi, Borsini, Rosini. All. Mosca Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Oranelli, Trapasso, Vasilache, Secco, De Moraes, Giusti, Tacchilei, Baratta, Del Gallo, Pucciatti, Bonelli. All. De Moraes Arbitro: Villa di Perugia e Costantini di Foligno Primo tempo (0-2): 17’ e 26’ Trapasso Secondo tempo (2-3): 3’ Stagi, 18’ Ceccarini 26’ Trapasso (tl)Note: espulso Oranelli al 29′ per doppia ammonizione

