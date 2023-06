Doppio incidente con 7 mezzi coinvolti sulla SS75 | Foto - Tuttoggi.info

Sinistro tra Assisi e Spello, tre i feriti

Sette auto coinvolte in un doppio incidente sulla Centrale Umbra, nuova mattinata di calvario per gli automobilisti umbri.

È di nuovo una mattinata di disagi sulla SS75, quella del 27 giugno mattina, a causa del doppio incidente avvenuto tra Capitan Loreto e Viole di Assisi. Nel primo sinistro sono state coinvolte due auto, nel secondo – non è chiaro se collegato – cinque; tutti i mezzi incidentati procedevano in direzione Perugia. Sul posto il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Sarebbero tre le persone ferite, non in maniera grave.