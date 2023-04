Doppia papera di Gori, la Reggina rimonta il Perugia (3-1) | Pagelle

Ma al 38′ prima frittata del portiere del Perugia. Sulla punizione calciata da metà campo da Hernani, Gori interviene in modo goffo sulla palla, che gli rimbalza davanti e finisce in rete.

Al 2′ della ripresa, su una punizione dalla trequarti che Di Chiara tenta di calciare a centro area, il portiere la lascia rimbalzare e se la trascina addirittura oltre la linea. Il Var richiama l’arbitro, che dopo un lungo check assegna il vantaggio alla Reggina. Clamoroso autogol, che dà il vantaggio alla squadra di Inzaghi. Castori, vista la serataccia del suo portiere, che pure era partito bene sventando un tiro di Bouah, lo sostituisce con Furlan.

Il Perugia è frastornato, la Reggina trova entusiasmo e sfiora la terza rete con Bouah ed Hernani. In contropiede il tiro di Rivas, deviato da Struna, termina sulla traversa.

Ma gli ospiti trovano la terza rete all’82’, ancora in contropiede: Hernani lancia Canotto, che supera Gori in uscita e deposita in rete. Il guardalinee prima segnala il fuorigioco, ma il Var indica la posizione regolare.

La Reggina torna alla vittoria e può riprendere la corsa playoff. Brutta battuta di arresto del Perugia, che perde in casa dopo 8 gare.

Tabellino e pagelle

Perugia – Reggina 1-3

24′ pt Di Serio (P), 38′ pt Hernani (R), 2′ st aut. Gori (P), 37′ st Canotto (R)

Perugia: Gori 4 (8′ st Furlan 6), Sgarbi 6, Curado 6, Struna 6.5, Casasola 6, Cancellieri 6 (21′ st Paz 5.5), Iannoni 6, Santoro 5.5, (4′ st Bartolomei 6), Kouan 5 (21′ st Luperini 5.5), Ekong 5.5 (8′ st Di Carmine 6), Di Serio 7. All. Castori 6.

Reggina: Colombi 6, Cionek 5.5, Camporese 6, Gagiolo 5.5 (46′ st Bondo sv), Bouah 6.5 (19′ st Loiacono 6), Fabbian 6.5, Crisetig 6, Hernani 6.5, Di Chiara 6.5 (19′ st Liotti 6), Strelec 6 (28′ st Menez 6), Rivas (28′ st Canotto 6). All. Inzaghi 6.5.

(a seguire servizio completo)