Donne Fnp Cisl Foligno preparano conferenza pubblica su figura femminile

Il programma delle Donne Fnp per questo 2022

Il coordinamento donne della FNP CISL di FOLIGNO quest’anno celebrerà la giornata dell’ 8 MARZO alla fine dello stato di emergenza, con una conferenza pubblica in cui verrà esaminata la condizione femminile in tre differenti momenti storici: il Medioevo, il Rinascimento e gli anni a noi più vicini.

La conferenza

Per il Medioevo si parlerà di figure che compaiono nella Divina Commedia, quali Pia dé Tolomei, Piccarda Donati e Costanza D’ Altavilla; la relatrice di questa parte sarà Maria Luisa CRUCIANI. Per il Rinascimento si prenderà in esame la figura di Lucrezia Borgia e la relatrice sarà Beatrice MARIANI.

La mostra

Infine la geografa Cristina MORRA illustrerà l’attuale condizione femminile nel l’Afganistan. Il Coordinamento Donne FNP comunica inoltre che è in allestimento una mostra delle attività svolte dal 2007 ai nostri giorni, in particolare dei corsi che hanno avuto maggior successo quali: Arte e territorio ( relatrice B. MARIANI ); Il piacere di scrivere ( relatrice M. L. CRUCIANI ).