Donna trovata morta in camera dal compagno, disposta l'autopsia

Il personale sanitario prima e successivamente il medico legale intervenuti, a seguito di un primo esame, non sono stati in grado di indicare l’esatta causa di morte della donna, originaria della provincia di Siena. Sul posto sono intervenuti in carabinieri della Compagnia di Perugia.

La Procura ha dunque disposto oggi l’esecuzione di rilievi tecnici da parte di militari del Nucleo investigativo di Perugia e disposto l’esecuzione dell’autopsia, che avverrà nei prossimi giorni, al fine di chiarire in modo esaustivo il motivo del decesso.

(foto di repertorio)