Don Claudio sarà ordinato sacerdote il giorno di San Costanzo

La Veglia di Avvento dei giovani

La Veglia di preghiera di Avvento dei giovani perugino-pievesi con l’arcivescovo Maffeis è culminata con il gesto compiuto dallo stesso presule e da cinque giovani, Adriana, Assia, Daniele, Giulia e Michele, quello dello slacciarsi e togliersi le scarpe prima di testimoniare la loro esperienza di vita e di fede davanti al mistero di Dio, nel camminare verso l’altro.

“Sono state testimonianze vere, dalle parole semplici, non troppo virtuose, ma che hanno dimostrato la sincerità di chi si è messo in cammino con tutte le insicurezze e preoccupazioni di un giovane per conoscere se stesso, per riconoscere gli altri e per incontrare, con maggior verità, il Signore nella propria vita” ha sottolineato don Luca Delunghi, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile di Perugia-Città della Pieve, servizio che, insieme al Coordinamento Oratori Perugini e all’Ufficio diocesano di pastorale universitaria, ha promosso la Veglia di Avvento in Cattedrale. Evento che non veniva celebrato dal 2019, a causa della pandemia, e che ha visto la partecipazione di 800 giovani provenienti dalle sette Zone pastorali dell’Archidiocesi.

A tutti loro mons. Maffeis ha dato il benvenuto in San Lorenzo con queste parole che riassumano la portata dell’incontro il cui esito poteva essere compromesso dalle avverse condizioni meteo: “Grazie per la vostra partecipazione così numerosa in una serata così piovosa”.