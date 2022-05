Domenica torna la Grifonissima, il percorso

Il percorso

Il percorso è quello classico di 10,4 km tutto all’interno del centro storico di Perugia. Partenza a piazza IV Novembre, poi si corre lungo corso Vannucci, viale Indipendenza, via Masi, via Marconi, via XIV Settembre, via Ripa di Meana, viale San Domenico, via Bonfigli, viale Roma, via Marconi, via XIV Settembre, Porta Pesa, via Pinturicchio, piazza Fortebraccio, corso Garibaldi, via Faina, via Innamorati, via Vecchi, rotonda dell’Elce, viale Antinori, Porta Eburnea, via Di Lorenzo, via Orsini, via Cacciatori della Alpi, e l’arrivo allo stadio Santa Giuliana.

Il sostegno ad Avanti Tutta!

Insieme alla quota di iscrizione, è stato possibile fare una donazione ad Avanti Tutta Onlus, fondata da Leonardo Cenci. A cui si è aggiunta la quota versata dalla organizzazione della Grifonissima.

Il ricavato contribuirà a sostenere il progetto di punta del 2022 di Avanti Tutta, che consiste nella grande opera di riqualificazione della sala di attesa del Day Hospital di oncologia medica dell’ospedale di Perugia, di cui Avanti Tutta si fa integralmente carico del costo. Un progetto che verrà completato nel corso della prossima estate e che consiste di opere strutturali (ampliamento di circa il 25% dei posti disponibili), opere impiantistiche (rifacimento dell’impianto di areazione e dell’impianto luci) e opere di arredo (rifacimento delle sedute e degli spazi di vivibilità tra i pazienti).

