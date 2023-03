Disturbi del comportamento alimentare, nasce a Terni uno sportello gratuito

L’apertura dello sportello rientra tra gli eventi organizzati nella “Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla” con la convinzione che sia assolutamente necessario, anche nella nostra città, creare spazi per accogliere, ascoltare e sensibilizzare riguardo ai DCA, spesso misconosciuti e stigmatizzati, se non banalizzati, pensando che si tratti di patologie esclusivamente legate alla ricerca di una forma fisica perfetta. I disturbi alimentari sono invece, come dice Laura Dalla Ragione, vere e proprie “patologie del profondo” che vanno comprese e affrontate a livello cognitivo, emotivo e psicologico, non solo nutrizionale o con un approccio medicalizzante. I disturbi del comportamento alimentare sono diventati una vera e propria “epidemia sociale” – non è un caso che siano aumentati esponenzialmente dopo la pandemia – tanto da diventare la seconda causa di morte fra gli adolescenti. Lo Sportello, all’interno dello studio di consulenza che si occupa di mediazione familiare, sostegno alla genitorialità, orientamento scolastico e professionale e valorizzazione delle competenze emotive, relazionali e cognitive è uno spazio dedicato che offre ascolto non giudicante e sostegno nel comprendere e nell’affrontare il disagio dei DCA, sia per coloro che ne soffrono che per le loro famiglie. Con l’apertura del servizio di ascolto gratuito all’interno di uno spazio fisico, l’obiettivo è quello di creare una sorta di “presidio” per la comunità cittadina.