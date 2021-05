Disegno di legge Zan, incontro promosso dall' amministrazione di Marsciano - Tuttoggi

L’appuntamento, in programma venerdì 28 maggio, sarà trasmesso online sulla pagina YouTube dell’ente. Partecipa la Giunta e il Consiglio comunale.

È con l’obiettivo di approfondire un tema che sta molto a cuore a tanta parte dell’opinione pubblica che l’amministrazione comunale di Marsciano ha deciso di promuovere un incontro sul Disegno di legge presentato dal deputato Alessandro Zan e intitolato “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”. Il Disegno di legge, che riguarda il tema dell’omotransfobia, è stato approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso novembre ed ora se ne sta avviando la discussione in Senato.

L’iniziativa è in programma per venerdì 28 maggio alle ore 18.00 e vedrà la partecipazione della Giunta e del Consiglio comunale. Ad intervenire per illustrare i vari aspetti della tematica e a rispondere alle domande degli amministratori presenti saranno: Assuntina Morresi, docente presso l’Università degli Studi di Perugia e componente del Comitato nazionale per la Bioetica, Elena Fruganti, docente di diritto e membro dell’Associazione Esserci Coordinamento Umbria 2020, Maria Rita Castellani, Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza nonché scrittrice e pedagogista.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming, venerdì pomeriggio, sulla pagina YouTube del Comune di Marsciano, dove resterà accessibile anche successivamente.