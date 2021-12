Disabile resta al buio, interviene la polizia

L'uomo, solo in casa e in difficoltà s enza elettricità, ha chiamato il 112 in stato di agitazione | Il problema risolto

Disabile resta al buio senza elettricità, problema risolto grazie all’intervento della polizia.

Essendo solo in casa, non riuscendo a comprendere i motivi della mancanza di energia e avendo tentato invano di risolvere il problema, demoralizzato e in stato di agitazione, l’uomo ha deciso di comporre il numero di emergenza unico 112 e richiedere l’aiuto della polizia di Stato.

Gli agenti della Sala Operativa dell’U.P.G.S.P. della Questura di Perugia, dopo averlo rassicurato, hanno inviato rapidamente una pattuglia a casa dell’uomo. Giunti sul posto, gli operatori, dopo aver compreso la difficoltà l’uomo e averlo rassicurato, hanno contattato un tecnico specializzato che con prontezza è riuscito a ripristinare il servizio di erogazione dell’elettricità.

L’uomo ha ringraziato calorosamente i poliziotti per il loro operato, augurando Buon Natale agli agenti della polizia di Stato.